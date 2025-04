Der Auftritt der Tanzgruppe „Fire“ aus Ahlsdorf in der Händel-Halle bleibt für die jungen Leute unvergesslich. Mit welchen Eindrücken sie ins Mansfelder Land zurückkehren.

Auftritt in der Händel-Halle

Nach dem Auftritt der Ahlsdorfer in Halle war noch Zeit für Fotos mit den Stars.

Ahlsdorf/Halle/MZ. - Die Begeisterung in der Ahlsdorfer Tanzgruppe „Fire“ vom SSV MG-Ahlsdorf könnte größer nicht sein. „Es war der Wahnsinn“, sagt Trainerin Nicole Brunner über den Auftritt ihrer Schützlinge im Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ in der Händel-Halle in Halle.