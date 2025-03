In Eisleben sind am Sonntag in der Nacht mehrere Personen aneinander geraten. Ein Beteiligter musste ins Krankenhaus.

Eisleben/MZ - Zu einer Schlägerei kam es in den frühen Stunden des Sonntagmorgen in der Halleschen Straße Eisleben. Wie die Polizei schilderte, sind am Sonntag, 1.45 Uhr, mehrere, größtenteils alkoholisierte Personen aneinander geraten. Die Auseinandersetzungen trugen sie verbal und tätlich aus, so dass es laut Polizeibericht wechselseitigen Körperverletzungen kam. Einige Beteiligte erlitten leichte Blessuren, eine Person kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Mehrere Anzeigen wurden erstattet.