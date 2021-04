Marode Gaststätte am Eisleber Bahnhofsring abgerissen

Eisleben

Das ehemalige Eisleber „Brauhaus“ ist lange ein Ärgernis für Anwohner und Passanten gewesen - doch jetzt ist es endgültig Geschichte. Seit Jahren hatte die einstige Gaststätte an der Ecke Bahnhofsring/Rathenaustraße leergestanden und war immer mehr verfallen. Nun hat der Landkreis das völlig marode Gebäude abreißen lassen. Das Bauordnungsamt Mansfeld-Südharz hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Notsicherungsmaßnahmen an dem Haus in Auftrag geben müssen. „So wurden unter anderem im Dachbereich Sicherungsnetze angebracht, damit keine Dachteile herunterfallen können“, sagte Kreissprecherin Michaela Heilek der MZ. „Diese waren im August vergangenen Jahres allerdings verschlissen, so dass sie neu gespannt werden mussten.“

Im Gebäude seien Decken eingestürzt gewesen, und die Schneelast im Februar habe weitere Schäden verursacht, so Heilek weiter. Deshalb seien zunächst weitere Sicherungsmaßnahmen veranlasst und der Fußweg vor dem Haus gesperrt worden. „Gleichzeitig wurde ein Statiker hinzugezogen, der sämtliche Schäden aufgelistet hat, unter anderem Risse in den Außenwänden, erhebliche Schäden an der Dachkonstruktion sowie starker Bewuchs“, sagte die Sprecherin. Der Gutachter habe im Ergebnis festgestellt, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, und dringend zum Rückbau geraten. „Das Bauordnungsamt hat die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr eingeleitet, so dass ein Sicherheitsabbruch durchgeführt wurde.“ Teile der Grundmauern werden stehenbleiben, um das Grundstück künftig zu sichern, auch Bauzäune werden zur Sicherung genutzt. Laut Heilek belaufen sich die Kosten dieser Ersatzvornahme auf rund 50.000 Euro. Da der Eigentümer unbekannt verzogen sei, müsse geprüft werden, ob eine entsprechende Sicherungshypothek ins Grundbuch eingetragen werde.

Parkplatz auf dem Grundstück denkbar

Wie könnte es in dem Bereich nun weiter gehen? Laut Thomas Fischer, Vorstandsmitglied der Eisleber Bahnhofsgenossenschaft, könnte die Kurve aufgeweitet werden, so dass auch das Linksabbiegen von der Rathenaustraße möglich wäre. Der Bahnhof wäre damit besser erreichbar. Für ein entsprechendes Projekt habe die Landes-Nahverkehrsgesellschaft Nasa bereits eine Förderung in Aussicht gestellt, so Fischer zur MZ. „Vielleicht könnte auf dem Abrissgrundstück auch noch ein kleiner Parkplatz eingerichtet werden.“

In dem mehr als 100 Jahre alten Haus hatte einst das Hotel und Restaurant „Zum Grafen Hoyer von Mansfeld“ sein Domizil. Vor dem Gebäude endete damals die elektrische Kleinbahn. Zu DDR-Zeiten betrieb die Handelsorganisation (HO) hier die Gaststätte „Brauhaus“. Von 1984 bis 1989 war die Gaststätte wegen einer Rekonstruktion geschlossen. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte zeitweise seine Geschäftsstelle in dem Haus. Das leerstehende Gebäude, das einer Erbengemeinschaft von insgesamt 16 Personen gehörte, wurde vor mehreren Jahren verkauft. Bereits damals war es der Kreisverwaltung nicht gelungen, den neuen Eigentümer zu erreichen. Seine letzte bekannte Adresse war in Großbritannien. (mz/Jörg Müller)