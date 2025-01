Ein MDR-Film geht viral und zeigt fast nur negative Seiten von Mansfeld-Südharz. Landrat André Schröder ist empört: Was in der Reportage „Arm, billig, ostdeutsch“ des Magazins „exactly“ thematisiert wird und welche Konsequenzen Schröder vom MDR fordert.

Eisleben/MZ. - Ein Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Titel „Arm, billig, ostdeutsch“ hat am Dienstag in Mansfeld-Südharz die Emotionen hochschlagen lassen. Der MDR hatte den Umstand, dass der Landkreis im 2022 veröffentlichten „Zukunftsatlas Deutschland“ des Analyseunternehmens Prognos den 400. und damit letzten Platz belegt hatte, zum Anlass für eine Dokumentation genommen. Thema: Das „Leben in der abgehängten Provinz“. Schauplatz: vor allem Eisleben.