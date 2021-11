Mann wirft sein Fahrrad auf eine Hund und attackiert die 57-jährige Halterin

Eisleben/MZ - Eine 57-Jährige stand Freitagnachmittag mit ihrem angeleinten Hund in der Lutherstadt Eisleben vor einem Mehrfamilienhaus in der Steigerstraße. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer wollte den Hund anfassen. Der „Kangal-Hirtenhund“ biss dem Mann dabei in die Hand. Infolgedessen warf der Unbekannte sein Rad auf das Tier und trat es mehrfach, beleidigte und bedrohte die Frau in der weiteren Folge. Danach attackierte er die Hundehalterin auch körperlich. Die Frau flüchtete mit einer Zeugin in ein Haus. Der Mann schlug gegen die verschlossene Hauseingangstür und verließ den Tatort. Die Ermittlungen hierzu hat die Kripo bereits übernommen.