Lebenshilfe in Eisleben nach Gasaustritt evakuiert

Eisleben/MZ - Auf dem Gelände der Lebenshilfe in Eisleben ist am Freitagvormittag ein unbekannter, gasförmiger Stoff ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei acht Personen leicht verletzt. Sie klagten über Atemwegsreizungen und mussten medizinisch versorgt werden. Die Einrichtung wurde am Freitag komplett evakuiert, rund 80 Personen mussten die Gebäude verlassen, erklärte Polizeisprecherin Steffi Schwan gegenüber der MZ.

Die Feuerwehr, Spezialkräfte des Landkreises sowie Unterstützung aus Halle waren vor Ort im Einsatz. Anwohner und Firmen in der Umgebung wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Wie es zu dem Vorfall in der Einrichtung kommen konnte und um welches Gas es sich bei dem austretenden Stoff handelte, war zunächst nicht klar. „Wir wissen nicht was und nicht woher“, sagte Polizeisprecherin Schwan. Die Ermittlungen dauern an.