Eisleben/MZ - Am Dienstagmorgen sind in Eisleben auf der Gerbstedter Chaussee ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wollte nach links in Richtung Zufahrt zur B 180 abbiegen und übersah dabei scheinbar den entgegenkommenden Lastkraftwagen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an den Fahrzeugen entstand jedoch Schaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro, teilt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.