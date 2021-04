Kreissportbund ehrt den Nachwuchs in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Ob Turnen, Leichtathletik, Schwimmen oder Volleyball: Beim Vereinssport sieht es gerade mau aus, ebenso im Bereich von Wettkämpfen und Turnieren. Das meiste ist kaum bis gar nicht erlaubt oder möglich. Das gilt auch für Veranstaltungen, die in jedem Jahr die besten Sportler ehren und auszeichnen. Um zumindest dem Nachwuchs nicht die Motivation zu rauben, hat sich der Kreissportbund (KSB) Mansfeld-Südharz nun eine Alternative überlegt. „Wir werden die Besten auszeichnen und haben dafür Pakete mit Preisen gepackt, die an die Nachwuchssportler geschickt werden“, sagt Grit Schaaf, Sportkoordinatorin im Bereich Sportjugend beim KSB.

Ausgezeichnet werden 50 Jungen und Mädchen aus dem Landkreis und drei Übungsleiter, die unter 27 Jahre alt sind und sich im Jugendbereich engagieren, erklärt Schaaf. Normalerweise wären die Sportler bereits im vergangenen Frühjahr für ihre Leistungen geehrt worden. Doch die geplante Veranstaltung in Eisleben musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wir hatten sie dann weiter verschoben und gehofft, sie jetzt im Januar nachholen zu können“, sagt Schaaf. Doch auch der Plan musste gestrichen werden. Nicht nur für die Veranstalter ärgerlich und frustrierend. „Für die jungen Sportler ist so eine Veranstaltung ja auch eine Danksagung der Gesellschaft“, so Schaaf. Und auch eine notwendige. Immerhin gäbe es im Landkreis gute Talente, „die ihre Sportart beherrschen und Erfolge erzielen“, führt die Sportkoordinatorin weiter aus. „Das macht uns und den Landkreis stolz.“

Deswegen erreicht die Nachwuchssportler dieser Tage der Postbote mit einer Überraschung. Neben kleinen und großen Preisen befinden sich auch Urkunden und Medaillen in den Paketen. Die sind allerdings auf das Jahr 2019 gemünzt. Denn ausgezeichnet werden die Leistungen bei Wettkämpfen und Turnieren aus eben jenem Jahr. Unterstützt wird der KSB bei der Päckchenaktion von seinen Sponsoren, der „Klaus und Monika Ehrich Stiftung“, den Stadtwerken Eisleben, der Sparkasse Mansfeld-Südharz, Aryzta und dem Autohaus Gräbe. Neben den Einzelsportlern sollen übrigens auch Nachwuchsmannschaften ausgezeichnet werden. „Da wollen wir aber, wenn es die Situation zulässt, hinfahren und die Preise den Mannschaften persönlich überreichen“, sagt Schaaf. Die Sportkoordinatorin hofft, dass das im Sommer der Fall sein wird. (mz/Tina Edler)