Komödie „Sonnenallee“ kehrt mit Live-Musik ans Eisleber Theater zurück

Die musikalische Komödie „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ wird nach längerer Pause wieder am Theater in Eisleben aufgeführt.

Hauptprobe zum Theaterstueck "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" aufgenommen am 17.09.19 in der Lutherstadt Eisleben am Theater Eisleben.

Eisleben/MZ - Die erfolgreiche musikalische Komödie „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ ist nach längerer Pause am Donnerstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, wieder auf der Großen Bühne im Eisleber Theater zu erleben. Das Stück mit dem kompletten Ensemble und der Live-Band „The Strong Peaks“ konnte seit der Premiere im September 2019 erst verhältnismäßig wenige Male gespielt werden. Erzählt wird die Geschichte einer Clique in Ostberlin - zwischen Rockmusik, Volkspolizei und erster Liebe.

Im Theater in Eisleben gilt die 2G-Plus-Regel

In dieser Spielzeit waren nach längerer, coronabedingter Pause wieder mehrere Vorstellungen geplant. Nach dem Auftakt im Oktober mussten die Termine im November allerdings wegen der Erkrankung eines Schauspielers abgesagt werden. „Wir sind sehr froh, dass wir Andreas Brendel kurzfristig als Ersatz bis zum Jahresende engagieren konnten“, so Intendant Ulrich Fischer. Brendel, der vor circa zehn Jahren festes Ensemblemitglied in Eisleben war und seitdem mehrfach hier gastiert hat, lebt heute in Bremen. In die „Sonnenallee“ habe er sich schnell reingefunden. „Er ist ja Profi“, so Fischer, der Regie führt. Auch Benjamin Wilke, der zum Ende der vergangenen Spielzeit nach Fulda gezogen ist, wirkt als Gast mit.

Weitere Vorstellungen sind am 17., 22. und 30. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, geplant. Aktuell gilt die 2G-Plus-Regel. Das heißt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest benötigen. Ein mitgebrachter Test kann vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden. Besucher unter 18 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

›› Karten gibt es an der Theaterkasse, Bucherstraße 14, und an der Abendkasse.