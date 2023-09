In Luthers Sterbehaus können Kinder das „Feuerdiplom“ erwerben, Wanderfreunde kommen in Eisleben auf ihre Kosten und auch kulturell gibt es in Eisleben, Hettstedt und Umgebung an diesem Wochenende etwas zu erleben.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Das größte Spektakel an diesem Wochenende ist wohl die Kleine Wiese in Eisleben, doch auch abseits dieses großen Festes gibt es in am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung einiges zu erleben. So zum Beispiel das Kinder- und Jugendfest in Röblingen oder die Pflanzentauschbörse in Hettstedt. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.