Kasperltheater „Original Hohnsteiner“ gastiert mit dem „Grüffelo“ in Eisleben

Eisleben/MZ - Einen kurzweiligen Nachmittag will das Kasperltheater „Original Hohnsteiner“ Kindern wie Erwachsenen in den kommenden Tagen in der Lutherstadt Eisleben bieten. Denn ab dem heutigen Donnerstag, 16 Uhr, wird das Familienunternehmen Schubert auf dem Gelände des VW-Autohauses Schneider, An der Zolltafel, das Stück „Der Grüffelo“ aufführen.

Bis zum 15. August werden noch vier weitere Vorstellungen folgen: Am Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr, am Sonntag dann gleich zwei Aufführungen um 11 und 14 Uhr. Die Macher des kleinen Theaters können dabei auf eine lange Tradition verweisen. „Wir sind in der neunten Generation mit unserem Puppentheater unterwegs“, erklärt Jonny Schubert. Und dabei bereise man nicht nur Deutschland, sondern sogar ganz Europa. Allerdings mittlerweile nur noch in kleinerem Rahmen.

Denn vor Corona sei man sogar ein Zirkusunternehmen gewesen. „Corona hat uns in die Knie gezwungen“, sagt Schubert. Seinen Angaben zufolge musste die Familie das große Zirkuszelt und mehrere Hüpfburgen verkaufen. Nun touren er und seine Frau als Märchentheater mit Hohensteiner Handspielpuppen durch Deutschland. „Kasperltheater mögen auch die Erwachsenen immer wieder gerne sehen“, weiß Schubert. Es wecke die Erinnerung an die eigene Kindheit. So hoffen sie, dass am Wochenende möglichst viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln zu den Vorstellungen kommen. Wer zu den Vorstellungen die in den Kindergärten, Grundschulen und Geschäften in und um Eisleben verteilten Ermäßigungskarten mitbringt, bekommt beim Eintritt einen Nachlass von einem Euro pro Person.