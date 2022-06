Jürgen Grobe (Grüne): Mit neuem Blick auf die Realitäten

Jürgen Grobe • 64 Jahre alt• geboren in Eisleben • wohnhaft in Eisleben • verheiratet • zwei Töchter • arbeitet als Sachbearbeiter beim Landesverwaltungsamt • Diplom-Lehrer für Mathe/Physik • Stadtrat in Eisleben • Vorsitzender Finanzausschuss • seit 1994 kommunalpolitisch aktiv

(Foto: Grüne)