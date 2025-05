Polizisten kamen den vier Verdächtigen mit dem grünen Daumen auf die Spur, weil es am Sonntag in Helbra gebrannt hatte. Eine Razzia brachte nun die Gewissheit: Im Siebigröder Weg wurde eine Großplantage betrieben.

Über 200 Pflanzen! Groß-Plantage mitten in Helbra versteckt - Razzia offenbart Ausmaß

202 Cannabis-Pflanzen wurden von vier Verdächtigen in Helbra gehegt und gepflegt.

Helbra.- Bei einer Razzia in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus im Siebigröder Weg in Helbra ist am Donnerstag eine gewaltige Indoor-Plantage entdeckt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach hatten sich nach einem Brand am Sonntag, 11. Mai, Hinweise auf den grünen Daumen von vier Verdächtigen ergeben. Bei der Durchsuchung zeigte sich schließlich: Eine riesige Cannabis-Zucht gedieh in den verlassenen Räumlichkeiten.

202 Cannabispflanzen, Beleuchtungs- und Bewässerungstechnik, eine Filteranlage, Tausende Euro in bar und Telekommunikationsmittel seien von den Polizisten gefunden worden, heißt es. Nun werde gegen vier Verdächtige im Alter zwischen 30 und 36 Jahren ermittelt.