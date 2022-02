Hält die S-Bahn künftig auch in Helfta?

Eisleben/MZ - Zum nächsten Fahrplanwechsel Ende dieses Jahres wird Eisleben an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen. Die Regionalbahnlinie 75, die zwischen Halle und der Lutherstadt verkehrt, wird dann zur S-Bahn-Linie 7 umgewidmet. Mit einem durchgängigen Ein-Stunden-Takt auch am Wochenende sollen Eisleben und das Mansfelder Land noch besser an den Raum Halle/Leipzig angebunden werden, so das Ziel der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa).

