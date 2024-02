Beim 11. Medizinertag an der Helios-Klinik in Eisleben haben 25 Gymnasiasten die Chance genutzt, um einen Einblick in den Berufsalltag eines Artzes zu erhalten.

Eisleben/MZ. - Was wird aus meinem Kind einmal werden? 84 Prozent der Deutschen geben laut einer Yougov-Studie an, damit einverstanden zu sein, wenn eines ihrer Kinder den Beruf des Arztes ausüben würde. Fernsehserien erlauben nur einen verklärten Blick auf den Arztberuf. Einen viel realeren Einblick in die Welt der Medizin erlaubt hingegen der schon traditionelle Medizinertag, zu dem Gymnasiasten in die Helios-Klinik nach Eisleben eingeladen werden.