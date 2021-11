Gully-Einbruch in Eisleben gescheitert

image_257-15752884_1108074902411.jpg Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug Foto: dpa Ub57Acbd1b5Fdd2pW4aPv8hps85 Erneut haben in Eisleben unbekannte Täter versucht, mit Hilfe von Gullydeckeln in ein Geschäft einzubrechen. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Halle warfen die Täter am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, im Gewerbegebiet 3E, Herner Straße, drei Deckel in die Eingangstür. Es gelang ihnen aber nicht, in das Geschäft einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort sei eine sehr umfangreiche Spurensuche und -sicherung erfolgt. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. Erst vor einer Woche hatten unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Scheibe eines Uhren- und Schmuckgeschäfts in der Eisleber Innenstadt geworfen. Der Einbruchsversuch scheiterte allerdings ebenfalls an dem Sicherheitsglas, das lediglich splitterte, aber nicht zerbrach. Der Inhaber hatte die Tat entdeckt, als er die Alarmanlage scharf stellen wollte.

Eisleben/MZ - Erneut haben in Eisleben unbekannte Täter versucht, mit Hilfe von Gullydeckeln in ein Geschäft einzubrechen. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Halle warfen die Täter am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, im Gewerbegebiet 3E, Herner Straße, drei Deckel in die Eingangstür.

Es gelang ihnen aber nicht, in das Geschäft einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort sei eine sehr umfangreiche Spurensuche und -sicherung erfolgt. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. Erst vor einer Woche hatten unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Scheibe eines Uhren- und Schmuckgeschäfts in der Eisleber Innenstadt geworfen.

Der Einbruchsversuch scheiterte allerdings ebenfalls an dem Sicherheitsglas, das lediglich splitterte, aber nicht zerbrach. Der Inhaber hatte die Tat entdeckt, als er die Alarmanlage scharf stellen wollte.