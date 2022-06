Gruppe verprügelt 22-jährigen Afghanen in Eisleben

Eisleben. - Eine Gruppe von bis zu zehn Personen hat in Eisleben einen 22-jährigen Afghanen verprügelt, der in Halle seinen Wohnsitz hat. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, hat die Gruppe den Mann am Freitag gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz am Eisleber Markt angegriffen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<