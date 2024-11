Das Förderzentrum Mansfeld-Südharz bekommt ein neues Zuhause: Jetzt wurde der Grundstein für den Ersatzneubau in der Eisleber Schulgartenstraße gelegt. Dabei kamen durchaus ungewöhnliche Gegenstände in die Zeitkapsel.

Grundstein für das Förderzentrum Mansfeld-Südharz gelegt - Was in die Zeitkapsel gepackt wurde

Schwieriger Baugrund in Eisleben

Schulleiterin Anne Führer-Patz, Landrat André Schröder, Hansjörg Eikel, zuständiger Referatsleiter des Bildungsministeriums, und Bürgermeister Carsten Staub (v. li.) befüllten eine Zeitkapsel und ließen diese in die Bodenplatte ein.

Eisleben/MZ. - Bei schönem Wetter könne ja jeder einen Grundstein legen, stellte Landrat André Schröder (CDU) angesichts des stürmisch-nasskalten Wetters an diesem Donnerstag fest. Vielleicht war das auch ein Synonym dafür, wie wichtig dem Landkreis das Projekt im Schulgartenweg in der Lutherstadt Eisleben ist. Dort entsteht nämlich ein nagelneues Schulgebäude, in das das Förderzentrum des Landkreises Mansfeld-Südharz einziehen wird.