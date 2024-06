Die zwei Seniorentanzgruppen im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in Eisleben finden großen Zuspruch. Neue Teilnehmer werden dennoch gern gesehen.

Großer Zuspruch für die Seniorentanzgruppen im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in Eisleben

Eisleben/MZ. - „Tanzen hält einfach jung, fit und macht Spaß.“ So argumentieren die beiden Tanzlehrerinnen Karin Reinhardt und Gudrun Keilitz, die jeden Dienstag und Donnerstag die Seniorentanzgruppen des Mehrgenerationenhauses „Sternschnuppe“ in der Lutherstadt Eisleben leiten. Seit 17 Jahren bereits gibt es diese beiden Tanzgruppen, „doch es wäre schön, neue Tänzer und Tänzerinnen in unseren Reihen begrüßen zu können“, spricht sich das Trainerinnen-Duo aus.