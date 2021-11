Gas-Konzessionsvertrag unterzeichnet: Eisleber Stadtwerke liefern ins Seegebiet

Röblingen/MZ - Ein regionaler Partner war der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land wichtig. „Ich bin immer für kurze Wege und schon deshalb sehr zufrieden mit dem Vertragsabschluss“, sagte Bürgermeister Jürgen Ludwig. Er und Ronny Strebe, der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben unterzeichneten jetzt den neuen Gaskonzessionsvertrag für die kommenden 20 Jahre für die Ortsteile Aseleben (75 Entnahmestellen), Dederstedt (57), Seeburg (95), Lüttchendorf und Wormsleben (123) sowie Neehausen (32). Für Strebe, der seit 1. September als Geschäftsführer der Stadtwerke bestellt ist, sei dies eine Premiere gewesen, wie er sagte.

Die alten Gaskonzessionen auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land waren damals noch durch die jeweilige Gemeinde selbst abgeschlossen worden. Nun wurden sie in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren neu ausgeschrieben. Im Juni fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Gaskonzessionen an die Stadtwerke der Lutherstadt Eisleben zu vergeben. Die Stadtwerke beliefern auch die Lutherstadt Eisleben und einige Eisleber Ortsteile mit Gas. Auch in Benndorf in der Gemeinde Mansfelder Grund betreiben die Stadtwerke ein Erdgasnetz. Seit 1994 gibt es die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben, die sich unter anderem als Dienstleister in Sachen Strom und Straßenbeleuchtung, Erdgas und Fernwärme, Telekommunikation und Trinkwasser beispielsweise verstehen. Die Stadtwerke beschäftigen rund 70 Mitarbeiter, die teilweise auch aus dem Seegebiet Mansfelder Land stammen.