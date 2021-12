Helfta/MZ - In der Schillerstraße in Eisleben brannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eine leerstehende Garage völlig aus. Im Einsatz war die Helftaer Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften.

Sie konnte den Brand schnell löschen und die Ausbreitung auf umliegende Garagen sowie auf angrenzendes Busch- und Strauchwerk verhindern. Zur Brandursache, so die Polizei, werde noch ermittelt.