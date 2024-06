Ein Großfeuer hat es am Dienstagabend in Röblingen am See gegeben. Dabei wurden unter anderem zwei Autos zerstört. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.

Garage geht in Röblingen am See in Flammen auf

Röblingen - Sachschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro ist am Dienstabend in der Straße Ledigenheim in Röblingen am See entstanden. Dort ging am Abend eine Garage in Flammen auf. Die Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert.

Die Rauchentwicklung war heftig. (Foto: Feuerwehr)

Bei dem Feuer wurden laut Polizeiangaben auch zwei Autos zerstört und die Fassade eines benachbarten Wohnhauses beschädigt. Durch das schnelle EIngreifen der Feuerwehr habe das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus abgewendet werden können, so Gemeindewehrleiter Alexander Laßbeck.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. (Foto: Feuerwehr)

Die Feuerwehren aus Röblingen am See, Erdeborn, Aseleben, Stedten, Amsdorf, Wansleben und Teutschenthal waren mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort, um zu löschen.

Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.