Ganz großes Kino gibt es mit der ersten Premiere

Zum Auftakt in die neue Spielzeit in Eisleben wird am Wochenende die Klassiker-Inszenierung „Jedermann“ gespielt.

Eisleben/MZ - Es geht wieder los im Eisleber Theater - und zwar fast so, wie die vergangene Spielzeit aufgehört hat. Zum Auftakt in die neue Saison wird am Wochenende Hugo von Hofmannsthals Klassiker „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ unter freiem Himmel im Theatergarten gespielt (bei Regen auf der Großen Bühne). „Drinnen ist es auch schön“, sagt Intendant und Regisseur Ulrich Fischer. Die Premiere im Juni war die letzte der vergangenen Saison. Neben dem kompletten Ensemble ist eine „Party-Combo“ um den Aberlour’s-Musiker Klaus Adolphi mit von der Partie. Sehr sehenswert ist zudem das Bühnenbild von Sven Hansen. Termine sind am 26. und 27. August, 21 Uhr, und am 28. August, 17 Uhr.