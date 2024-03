Die Elf von Eintracht Lüttchendorf (blaue Trikots im Spiel gegen Merseburg) spielt erst am Sonntag in Leuna um Landesliga-Punkte.

Eisleben/MZ. - Der 17. Spieltag der Fußball-Landesliga Staffel Süd kommt diesmal scheibchenweise daher. An drei Tagen geht es für die vier Mannschaften aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz um Punkte. Am Freitagabend legt der MSV Eisleben los, am Sonnabend folgen Eintracht Emseloh und der SV Kelbra, ehe am Sonntag schließlich noch Eintracht Lüttchendorf am Ball ist.

MSV Eisleben spielt unter Flutlicht

Rang neun. Das ist das große Ziel, das der MSV Eisleben in den verbleibenden Rückrunden-Partien anvisiert. Der neunte Platz ist der erste Nicht-Abstiegsplatz, erreicht ihn der MSV, ist die Elf aus der Lutherstadt auch in der kommenden Saison in der Landesliga dabei.

Noch aber ist es für den gegenwärtigen Tabellen-Vorletzten ein weiter Weg dahin. Drei Punkte sind es zur Zeit, die der MSV Rückstand auf den TSV Leuna, der auf jenem neunten Platz zu finden ist, hat.

Am Freitagabend nun stehen sich mit dem MSV Eisleben und dem Tabellenzehnten Turbine Halle zwei Mannschaften gegenüber, die auf einem Abstiegsplatz zu finden sind.

Im Hinspiel setzte es für den MSV eine klare 1:5-Niederlage, diesmal wollen die Bloßfeld, Twardy und Co. den Spieß natürlich herumdrehen.

„Für uns ist das am Freitagabend ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir das erfolgreich ziehen, sind wir wieder an den Nicht-Abstiegsplätzen dran. Das ist unser großes Ziel“, so Philipp Baierl vom MSV. Ob der MSV in Bestbesetzung auflaufen kann, ist noch ungewiss. „Ein paar Spieler haben noch Probleme. Da wird sich erst am Freitag herausstellen, ob sie spielen können“, so Baierl.

Emseloh spielt in Helbra

Mit dem Wort „holprig“ ist der bisherige Verlauf der Rückrunde für die in der Landesliga Staffel 4 spielende Mannschaft von Eintracht Emseloh wohl am besten beschrieben. Während andere Mannschaften bereits drei Partien absolviert haben, standen die Eintracht-Kicker bis dato erst einmal auf dem Platz.

Ihr erstes Rückrundenspiel in Naumburg ist ausgefallen, nach dem 1:1 im Eintracht-Derby gegen Lüttchendorf war die Elf am zurückliegenden Spieltag spielfrei. Die Chancen, dass am Sonnabend endlich das zweite Punktspiel des Jahres folgt, stehen gut. Weil ihr Platz in Emseloh noch immer kein Spiel zulässt, wurde die Begegnung gegen Blau-Weiß Brachstedt kurzerhand auf den Kunstrasenplatz nach Helbra verlegt.

Die Ausgangslage vor dem um 12 Uhr beginnenden Duell ist klar. Sowohl Emseloh, als auch Brachstedt finden sich derzeit im dicht gedrängten Tabellen-Mittelfeld der Staffel wieder. Der Blick geht nach unten, ist es doch nur ein Zähler, der die seit vier Partien sieglose Eintracht vom ersten Abstiegsplatz trennt.

Kelbra beim Tabellenzweiten

Auf einen heißen Tanz kann sich der SV Kelbra vorbereiten. Nachdem die Elf vom Fuß des Kyffhäusers gegen Spitzenreiter Merseburg siegte und in den nachfolgenden Partien in Leuna und gegen Farnstädt unentschieden spielte und damit ungeschlagen blieb, wartet nun das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Bennstedt.

„Wir machen keinen Ausflug nach Bennstedt, wir wollen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, so Trainer Andreas Kundlatsch. Wieder zur Verfügung steht ihm Abwehr-Routinier Nico Steinberg, der nach Ablauf seiner Gelb-Sperre ins Team zurückkehrt.

Eintracht spielt in Leuna

Nach dem deutlichen 1:5 gegen Tabellenführer Merseburg brennt die Elf von Eintracht Lüttchendorf nun natürlich darauf, in die Erfolgsspur zu kommen. Mit einem Sieg am Sonntag bei der vom Abstieg bedrohten Elf aus Leuna kann die Eintracht gleichzeitig Schützenhilfe für die anderen Teams aus dem Kreis, die ja immer noch gegen den Abstieg kämpfen, leisten. Vor allem aber kommt es darauf an, nicht wie zuletzt gegen Merseburg nur eine Halbzeit Fußball zu spielen, sondern diesmal von der ersten bis zur letzten Minute hellwach zu sein.

Erstes Auswärtsspiel für Edelweiß Arnstedt

In der Landesliga Staffel Mitte bestreitet die Elf von Edelweiß Arnstedt am Sonnabend as erste Auswärtsspiel des Jahres. Nach dem klaren 3:0 gegen Jessen zum Rückrunden-Start will Edelweiß nun auch in Gräfenhainichen einen Sieg einfahren. Gelingt das, bleiben die Gäste im Aufstiegsrennen im Geschäft.