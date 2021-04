Frost hat einige Obstbäume in Aseleben bereits stark geschädigt

Obstbau in Aseleben: Nachtfröste haben den Aprikosenbäumen am Süßen See zugesetzt.

Fröste haben den Aprikosenblüten hier am Nordufer des Süßen Sees in diesem Jahr zugesetzt. Tilo Jünger sieht nach, wie groß die Schäden sind.

Aseleben

Immer kräftiger werden die Sonnenstrahlen und baden die Obstbäume in der Plantage in Licht und Wärme, wecken die Bienen in den Kästen, die zu den Millionen zu den weißen und rosa Blüten ausschwärmen. Geschäftig flattern Vögel hin und her. Weit ausgebreitet liegt der Süße See im Tal. Es ist die pure Idylle in der Plantage bei Aseleben. „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, sagt Tilo Jünger und grinst jungenhaft. Zum Lachen war dem Obstbauern in den vergangenen Tagen aber nicht immer zumute.

Frost hat einige Triebe der Obstbäume geschädigt

Zaghaft und gute zehn Tage später als im vorigen Jahr setzte die Blüte an den Aprikosenbäumen ein. Im vergangenen Jahr war der Winter mild und schnell vorüber. In diesem Jahr nicht. Da hielt er sich lang und brachte auch noch einmal Fröste mit sich, als die Obstbauern die gar nicht mehr gebrauchen konnten. Schwarz und vollkommen ohne Blüten steht eine ganze Reihe der Aprikosenbäume da. Der Frost hat die Triebe geschädigt und ganz und gar absterben lassen. Minus sechs Grad Celsius waren einfach viel zu niedrig. Insbesondere weiter unten im Tal, wo sich der Frost länger halten kann, haben die tiefen Nachttemperaturen Schäden angerichtet. Da wird in diesem Jahr keine Aprikose auf diesen Bäumen wachsen.

Aprikosen am Süßen See. Wie hier am Nordufer des Sees wachsen nicht nur Kirschen und Pflaumen sondern auch Aprikosen. Hier zeigt Tilo Jünger vom Hofladen AGAs Obst die Aprikosenbäume.

Wird dann die Aprikosenernte ausfallen? „Nein“, sagt Jünger und beruhigt die Fans der süßen Früchte. „Wir haben ja zehn verschiedene Sorten auf unseren vier Hektar angebaut, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Und sie stehen auf den vier Hektar ja auch an unterschiedlichen Standorten. Die Bäume oben auf dem Berg haben beispielsweise keinen Schaden genommen.“ Zum Beweis pflückt Jünger eine der Blüten vom Baum und öffnet sie. Im Inneren der befruchteten Blüten verborgen, sind schon winzige, grüne Aprikosen, die in ein paar Monaten orange und saftig an den Ästen hängen werden. Hoffentlich. Denn noch ist die Ernte nicht eingefahren. Die Nachtfröste im Frühjahr sind nicht die einzige Gefahr, der die Früchte noch trotzen müssen, ehe sie im Erntekorb landen können.

Hier kann man schon die winzigen, grünen Aprikosen sehen. Am Baum, unweit davon entfernt, sind aber die Triebe erforen (Foto unten).

Werden die Eisheiligen noch einmal Frost bringen?

Der Obstbauer Jünger erinnerte an den schweren Hagelschlag Anfang Juli vor sechs Jahren, der einen Großteil der Ernte vernichtete. Und auch, wenn ein so massives Ereignis nicht in jedem Jahr zu befürchten ist, so können doch die Eisheiligen noch den Blüten und Fruchtansätzen zusetzen. Oder ein schwerer Regen lässt die Kirschen platzen, denen geht es nämlich aktuell sehr gut, ebenso den Pflaumen. Das Wirtschaften unter freiem Himmel ist mit vielen Unwägbarkeiten verknüpft. Trotzdem hat Jünger eine große Freude an seiner Arbeit. Ursprünglich sei er ja Kaufmann von Beruf und arbeite auch noch im Familienunternehmen in Eisleben, bei „Autoteile Jünger“. 2008 kaufte er die ersten Hektar einer Süßkirschenplantage von einem Obstbauern, der aus Altersgründen seine Plantage aufgeben wollte.

Mittlerweile kamen weitere Hektar mit Aprikosen, Pfirsichen und Pflaumen zu den Kirschen hinzu, und im Jahr 2015 eröffneten Jünger und seine Lebensgefährtin Agnieszka Kula in Aseleben einen Hofladen. „Agas Obsthofladen“ heißt der. „Dort verkaufen wir hauptsächlich unser Obst. Ein Teil der Ernte geht aber auch an Händler“, sagt der Obstbauer, der übrigens dem Landesverband „Sächsisches Obst“ angehört. Nach Verbandsangaben ist der Anbau von Aprikosen eher exotisch. In Sachsen-Anhalt und Sachsen werden die orangenen Früchte nämlich insgesamt nur auf einer Fläche von etwa 30 Hektar angebaut. 34 Betriebe des Verbandes kommen aus Sachsen-Anhalt und bringen etwa 800 Hektar Fläche ein. (mz/Beate Thomashausen)