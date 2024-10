Der Anfang des Jahres gegründete Förderverein Gertrudkirche - Nicolaiviertel in Eisleben lädt am Samstag, 19. Oktober, zu seinem ersten Herbstfest ein.

Eisleben/MZ. - Mehr als 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mitglieder und Unterstützer des neuen Fördervereins Gertrudkirche - Nicolaiviertel in Eisleben bereits geleistet. Und zur Zeit kommen noch einmal einige Stunden dazu. Denn der Verein bereitet sein erstes Herbstfest vor, das am kommenden Samstag, 19. Oktober, an und in der Kirche gefeiert wird. Ab 11 bis 22 Uhr sind Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände in der Nicolaistraße 30 willkommen. Geboten wird ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.