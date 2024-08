Röblingen/MZ - Ein Feuerwehrmann wurde Samstagabend bei einem Einsatz verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Wie Gemeindewehrleiter Alexander Laßbeck mitteilte, war die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Feldbrand bei Röblingen am See gerufen worden. Im Einsatz waren dort die Feuerwehren aus Röblingen, Aseleben, Stedten, Erdeborn, Amsdorf und Wansleben mit zwölf Fahrzeugen und 50 Rettungskräften. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von geschätzt 10.000 Quadratmetern.