Entscheidung erst vor dem Landgericht?

Eisleben

- Das Urteil des Eisleber Amtsgerichts gegen einen rabiaten Autofahrer ist noch nicht rechtskräftig. Der 37-Jährige hatte sich im Juli vergangenen Jahres in Arnstedt eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und war dabei in einem Straßengraben gelandet.

Bei der Festnahme leistete er Widerstand, so dass die beiden Beamtinnen Pfefferspray und Schlagstock einsetzen mussten und schließlich sogar die Schusswaffe zogen. Grund für seine Flucht vor der Polizeistreife: Er war ohne Führerschein in einem nicht versicherten Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs. Zudem hatte er Drogen bei sich.

Staatsanwaltschaft und Verteidiger fechten Urteil an

Ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Dirk Kramer hatte den Angeklagten wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Während der Bewährungszeit solle er 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Das heißt, dass die Sache möglicherweise vor dem Landgericht noch einmal verhandelt wird. Der Staatsanwalt hatte die Tat als tätlichen Angriff auf die Polizeibeamtinnen gewertet und zwei Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung beantragt. Auch Verteidiger Alexander Funck hat Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt.

Der Angeklagte konsumiert seit seiner Jugend Betäubungsmittel wie Cannabis, Ecstasy und Crystal. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drogenbesitzes und -handels, Fahrens ohne Führerschein und ohne Pflichtversicherung sowie gefährlicher Körperverletzung. Allerdings hat er zuletzt laut seiner Bewährungshelferin eine sehr positive Entwicklung genommen.

Positive Entwicklung in der Therapie

So habe er erfolgreich eine Therapie in einer Einrichtung im Harz absolviert und will jetzt in eine Nachsorgeeinrichtung gehen. Da er über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriemechaniker verfügt, habe er gute Chancen für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Diese positive Entwicklung hatte auch für das Gericht den Ausschlag gegeben, ihm noch einmal eine Bewährungsmöglichkeit einzuräumen.

Der Staatsanwalt hatte auf die „konkrete Gefahr“ verwiesen, die den Polizeibeamtinnen gedroht habe. „Er nutzte das Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen.“ Die eine Zeugin habe „Angst gehabt, überfahren zu werden“. Der Angeklagte habe zum Tatzeitpunkt unter Bewährung gestanden und in der Verhandlung „keine Einsicht oder Reue gezeigt“, so der Staatsanwalt.

Verteidiger Funck dagegen sah keine Beweise für einen tätlichen Angriff seines Mandanten auf die Polizeibeamtinnen. Deren Aussagen seien zum Teil nicht glaubhaft, so der Rechtsanwalt. Dass das Geschehen eskaliert sei, habe nicht am Angeklagten gelegen. (mz)