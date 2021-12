Eisleber springt nach Schlägerei durch geschlossene Glastür

Eisleben/MZ - Bei einer Schlägerei an den Eisleber Stadtterrassen zwischen drei Personen ist in der Nacht zu Freitag ein 29-jähriger am Kopf verletzt worden. Der Mann flüchtet in eine nahe gelegene Wohnung, wobei er durch eine geschlossene Glastür sprang. Dadurch wurden die Bewohner wach und riefen die Polizei, weil sie an einen Einbruch glaubten. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht, die Hintergründe zu dem Streit werden nun ermittelt, so die Polizei.