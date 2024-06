Die pensionierte Lehrerin und ehemalige Schulleiterin Gudrun Schwarz aus Eisleben unterstützt mit ihrem großen Erfahrungsschatz als Mentorin Seiteneinsteiger in Schulen im Saalekreis.

Eisleben/MZ. - Die pensionierte Lehrerin Gudrun Schwarz (73) aus Eisleben, mancher kennt sie wahrscheinlich noch als Lehrerin und später Schulleiterin an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Eisleben, gehört zu den Pädagogen im Land, die sich am Mentoringprogramm für Lehrkräfte im Seiteneinstieg beteiligt.