In wenigen Tagen findet die Eisleber Frühlingswiese mit der Gewerbeschau „Reforma“ und Waldarbeitermeisterschaften statt. Hier gibt es Infos zu Programm, Parken, Fahrgeschäften und Co.

Eisleben. - In wenigen Tagen beginnt die beliebte Eisleber Frühlingswiese in Mansfeld-Südharz mit der Gewerbeschau "Reforma" und den Waldarbeitermeisterschaften. Los geht es am Donnerstag, dem 1. Mai, um 11 Uhr. Insgesamt vier Tage lang dauert das Volksfest auf der Eisleber Wiese

Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um das Volksfest.

Was ist die Eisleber Frühlingswiese?

Die Eisleber Frühlingswiese ist ein in diesem Jahr zum 28. Mal stattfindendes Volksfest in Eisleben. Schausteller und Händler präsentieren ihre Waren, es gibt jede Menge Fahrgeschäfte, Attraktionen und Musik.

Das Besondere an der Eisleber Frühlingswiese ist die Gewerbeschau "Reforma". Täglich bis 18 Uhr präsentieren hier 25 lokale und regionale Unternehmen Innovationen, Handwerk und Dienstleistungen.

Wer ist der beste Holzfäller Deutschlands? Meisterschaft auf der Eisleber Frühlingswiese

Lust auf etwas anderes zwischen den Fahrgeschäften und der Gewerbeschau? Wie wäre es mit einer Meisterschaft, die man nicht alle Tage sieht? Am 1. und 2. Mai treten 50 Teilnehmer aus ganz Deutschland bei den Waldarbeitermeisterschaften auf der Eisleber Frühlingswiese gegeneinander an. Es geht um die fünf Disziplinen Fällung, Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und Entastung.

Mit dabei sind laut Veranstalter dieses Mal drei Starterinnen und auch Teilnehmer aus der Nationalmannschaft. Siegerehrung soll am Freitag, dem 2. Mai, um 16 Uhr sein.

Wann findet die Eisleber Frühlingswiese 2025 statt?

Die Öffnungszeiten für die Eisleber Frühlingswiese lauten wie folgt:

Donnerstag, 1. Mai, 11 Uhr bis 23 Uhr

Freitag, 2. Mai, 15 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 3. Mai, 11 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag, 4. Mai, 11 Uhr bis 20 Uhr

Programm und Highlight auf der Frühlingswiese 2025 in Eisleben

In den vergangenen Jahr hat die Frühlingswiese in Eisleben alle Besucherrekorde gebrochen. Auch in diesem Jahr wird mit einem Besucheransturm gerechnet. Insgesamt präsentieren sich zur Eisleber Frühlingswiese 2025 auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern 120 Schausteller, Händler und Firmen.

Die Eisleber Frühlingswiese beginnt am Donnerstag, dem 1. Mai, um 11 Uhr. Eröffnet wird das Volksfest vom Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben, Carsten Staub, am Eingangstor.

Am Freitagabend, dem 2. Mai, um 22 Uhr wartet auf die Besucher der Eisleber Wiese eine musikalische Feuerwerksshow, die von Klassik, Rock und Pop begleitet wird. Für das besondere Highlight sorgt wie bereits in der Vergangenheit Pyrotechniker Mark "Bomben-Schmidt" Schmidt.

Fahrgeschäfte, Essen und Händler auf der Eisleber Frühlingswiese

Von Freifall-Turm über Break Dancer bis zur Riesenschaukel soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Neu auf der Eisleber Frühlingswiese sind ein Bungee Trampolin und das Überflug-Fahrgeschäft "Flyover". Das klassische Riesenrad darf natürlich auch nicht fehlen.

Kleine Gäste und junge Familien kommen unter anderem mit Familienachterbahn, diversen Karussells und Puppentheater nicht zu kurz.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf dem Volksfest wird es eine Reihe von herzhaften und süßen Köstlichkeiten geben - von Churros über Bratwurst bis zum Bismarkhering.

Eine Händlermeile mit 18 Ständen bietet die Möglichkeit, handgemachte Keramik, Lederwaren und "Mystery Boxes", die mit allerlei Artikeln aus verschiedenen Kategorien gefüllt sind, zu kaufen.

Wo findet die Eisleber Frühlingswiese statt?

Das Volksfest findet auf der Festwiese in Eisleben statt. Die Adresse lautet: Wiesenweg 1, 06295 Lutherstadt Eisleben.

Wie komme ich mit dem Auto zum Wiesenmarkt in Eisleben und wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze direkt am Wiesenmarkt nutzen. Dort stehen 1.200 Plätze zur Verfügung. Von diesen laufen Besucher zum Festgelände lediglich maximal fünf Minuten. Wer hier parken will, soll laut Veranstalter die Gerbstedter Chaussee in Eisleben als Zielort in sein Navi eingeben und dann einfach den Hinweisschildern folgen. Die Parkgebühr beträgt 5 Euro pro Auto und 2 Euro pro Krad.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Eisleber Wiese?

Wer von Halle aus anreist, kann die S-Bahn S7 oder die Regionalexpresse RE 8 und 9 nutzen. Die Züge verkehren im 30-Minuten-Takt nach Eisleben.

Von Sangerhausen aus erreichen Besucher Eisleben etwa im Stundentakt. Die Regionalexpresse RE 8 und 9 verbinden beide Städte in maximal 20 Minuten miteinander.

Zwischen dem Bahnhof in Eisleben und dem Wiesengelände fahren regelmäßig Busse.

Welche Straßen sind wegen der Eisleber Frühlingswiese gesperrt?

Das Wiesengelände selbst ist laut Veranstalter vom 17. April bis zum 7. Mai gesperrt.

Die Lindenallee ist ab der Kreuzung Karl-Fischer-Straße über den Wiesenweg bis Gartensparte Aue für die vier Wiesentage etwa ab einer Stunde vor Öffnung gesperrt. Zum Sportplatz ist ebenfalls ab der Kreuzung Karl-Fischer-Straße bis zur Gartensparte Neues Leben gesperrt.