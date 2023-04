In wenigen Tagen findet die Eisleber Frühlingswiese mit der Gewerbeschau „Reforma“ statt. Auch in diesem Jahr wird mit einem Besucheransturm gerechnet. Bereits seit Monaten ist die Gewerbeschau komplett ausgebucht. Alle Infos zur Veranstaltung.

Eisleben/DUR/acs - In wenigen Tagen beginnt die beliebte Eisleber Frühlingswiese mit der Gewerbschau "Reforma". Nach Besucherrekorden im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr mit einem Ansturm gerechnet. Los geht es am Freitag, den 28. April, um 15 Uhr. Insgesamt vier Tage lang dauert das Volksfest auf der Eisleber Wiese.

Was ist die Eisleber Frühlingswiese?

Die Eisleber Frühlingswiese ist ein in diesem Jahr zum 26. mal staffindendes Volksfest in Eisleben. Schausteller und Händler präsentieren ihre Waren, es gibt jede Menge Fahrgeschäfte, Attraktionen und Musik.

Das Besondere an der Eisleber Frühlingswiese ist jedoch die Gewerbeschau "Reforma". 20 Prozent des 30.000 Quadratmeter großen Festgeländes sind für die Gewerbeschau reserviert. Örtliche und regionale Firmen können hier ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

Wann findet die Eisleber Frühlingswiese 2023 statt?

Die Öffungszeiten für die Eisleber Frühlingswiese lauten wie folgt:

Freitag, 28. April, 15 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 29. April, 11 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag, 30. April, 11 Uhr bis 23 Uhr

Montag, 1. Mai, 11 Uhr bis 20 Uhr

Frühlingswiese 2023 in Eisleben - restlos ausgebucht

Bereits im vergangenen Jahr hat die Frühlingswiese in Eisleben alle Besucherrekorde gebrochen. Auch in diesem Jahr wird mit einem Besucheransturm gerechnet. Insgesamt präsentieren sich zur Eisleber Frühlingswiese 2023 auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern 115 Schausteller, Händler und Firmen. Die Gewerbeschau "Reforma" ist mit 26 Ausstellern komplett ausgebucht.

Die Veranstalter bedanken sich ganz herzlich auf der Website des Wiesenmarktes : "Mit einem Besucherrekord vom letzten Jahr im Rücken, ist die Frühlingswiese bereits seit Monaten in einer Qualität ausgebucht, die ihresgleichen sucht", heißt es da. "Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei unseren Besuchern, weil das steigende Publikumsinteresse die Hauptursache für das gestiegene Anbieterinteresse ist."

Programm auf der Frühlingswiese 2023 in Eisleben

Die Eisleber Frühlingswiese beginnt am Freitag, den 28. Mai, um 15 Uhr. Eröffnet wird das Volksfest vom Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben, Carsten Staub.

Anschließend öffnen die Geschäfte und Karussells. Es soll ein

Riesenrad, eine Achter- und Geisterbahn, diverse Fahrgeschäfte, Belustigungsanlagen, Kinderfahrgeschäfte, Spielgeschäfte und Schießhallen geben.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Auf dem Volksfest wir es eine Reihe von kulinarischen, herzhaften und süßen Köstlichkeiten geben.

Am 28. und 29. April wird die Holzfäller-Meisterschaft auf dem Eisleber Wiesenmarkt ausgetragen. Am 29. und 30. April finden Hubschrauberrundflüge vom Festplatz aus statt. Am 30. April um 22 Uhr ist ein Musikfeuerwerk geplant.

Wo findet die Eisleber Frühlingswiese statt?

Das Volksfest findet auf der Festwiese in Eisleben statt. Die Adresse lautet: Wiesenweg 1, 06295 Lutherstadt Eisleben.

Frühlingswiese 2023 Eisleben - Parkplätze und Anreise mit dem Zug

Besucher, die mit Auto oder Krad anreisen, sollten unbedingt die ausgeschilderten Parkplätze für die Frühlingswiese nutzen. Es befinden sich direkte Parkplätze auf und am Veranstaltungsgelände. Die Parkgebühr beträgt auf diesen Flächen pro PKW 5 Euro und pro Krad 2 Euro.

Anreisende mit Zug steigen am besten am Bahnhof in Eisleben aus. Vom Bahnhof fahren aller 10 Minuten Busse ab, die Besucher in die Nähe des Marktplatzes bringen.