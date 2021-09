Eislebens ehemalige OB Jutta Fischer ist künftig Ansprechpartnerin für Patienten

Eisleben/MZ - Wirklich zur Ruhe gekommen ist Jutta Fischer nach dem Ende ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin Eislebens nicht. Nachdem sie übergangsweise die Geschicke im Gerbstedter Rathaus geleitet hat, hat die 68-Jährige jetzt eine neue Aufgabe gefunden: Bereits ab dem morgigen Freitag arbeitet Fischer als unabhängige Patientenfürsprecherin in der Helios-Klink der Lutherstadt.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, so Fischer und erklärt zudem, warum sie diese Stelle als Mittlerin zwischen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Klinikums angenommen hat: „Ich bin nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit den Menschen seit vielen Jahren eng verbunden. Die besondere Aufgabe der Patientenfürsprecherin verlangt viel Einfühlungsvermögen, Vertrauen und Einsatz - all das gebe ich gerne.“ In ihrer neuen, ehrenamtlichen Funktion ist Fischer nicht beim Klinikum angestellt und daher gegenüber der Leitung nicht weisungsgebunden. Zudem ist sie Dritten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet, teilt die Helios-Klinik mit.

›› Als Patientenfürsprecherin wird Jutta Fischer künftig die Anliegen von Patienten vertreten. Zu erreichen ist Fischer immer donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr unter Tel. 0151/61 82 80 07.