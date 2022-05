Eisleben feiert Luthers Geburtstag: Was die Besucher erwartet

Eisleben/MZ - Zum ersten Mal nach anderthalb Jahren Corona-Pause lädt die Lutherstadt Eisleben am Wochenende wieder zu einem Fest ein. Mit einem Mittelaltermarkt wird am 6. und 7. November Martin Luthers Geburtstag gefeiert. Der Reformator wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren.

Tafel mit großem Geburtstagsstollen in Eisleben fällt aus

Bürgermeister Carsten Staub wird das Fest am Samstag um 11 Uhr eröffnen - gemeinsam mit Martin Luther und Katharina von Bora (Dirk und Katja Fuhlert). Bis 22 Uhr gibt es fortlaufend Programm. Laut Anja Gödicke vom Eigenbetrieb Märkte ist unter anderem die Unterhaltungskünstlerin Marion Erge aus Wettin dabei. Sie tritt als „Die Engelstrompete“ solo mit verschiedenen Instrumenten sowie mit den Spielleuten „De Unjeküssten“ auf. Außerdem gehört sie zum Team „Geierlamm Entertainment“, das mit einem Märchenzelt vor der Rathaustreppe, einem historischen Theaterstück und einer Feuershow zu Gast ist. Auch die Schwertbrüder der Grafen von Mansfeld sind wie seit Jahren mit von der Partie. Sie zeigen ein Kinderprogramm sowie abends „Schwerter in Flammen“. Spaß und Spiel für Kinder gibt es auch mit Martin Luther und Katharina von Bora. Der Eisleber Entertainer Jost Naumann wird ebenfalls für Unterhaltung sorgen.

Am Samstag kann nach 22 Uhr im „Molotow“ (Markt) und im „Logout“ (Jüdenhof) weiter gefeiert werden. Das Programm am Sonntag beginnt wieder um 11 Uhr und endet um 18 Uhr. Die traditionelle Tafel mit dem großen Geburtstagsstollen am Sonntag wird es diesmal allerdings nicht geben. Grund sind die Hygieneregeln, so Daniela Messerschmidt, Stabsstellenleiterin Öffentlichkeitsarbeit/Kultur in der Stadtverwaltung. Denn an der Tafel hätten die Leute ja immer sehr eng beieinandergestanden. „Wir werden stattdessen am 11. 11. vor der Übergabe des Rathausschlüssels Stollen an die Bürger verteilen“, so Messerschmidt. Das Backwerk kommt wie immer von der Bäckerei Morgenstern.

Laternenführung für Kinder

Messerschmidt weist auch auf mehrere Stadtführungen anlässlich des Fests zu Luthers Geburtstag hin. So startet am Samstag um 17 Uhr an der Tourist-Information am Markt eine Laternenführung für Kinder. Mit „Nachtwächter Dietrich“ geht es durch die abendliche Innenstadt - inklusive einiger Überraschungen. Um 20 Uhr beginnt eine Nachtwächterführung für Erwachsene. Eine Stadtführung mit Kamerad Martin gibt es am Sonntag ab 15 Uhr.

Geöffnet hat am Samstag von 13 bis 17 Uhr auch die Installation „Pop-up-Museum - Eine Sammlung zieht um“ des halleschen Künstlers Thomas Jeschner im Kulturraum im Katharinenstift (Sangerhäuser Straße). „Der Künstler wird anwesend sein und steht für Fragen zur Verfügung“, so Messerschmidt.

Neben den kulturellen Darbietungen wird es natürlich auch historisches Handwerk auf dem Markt geben, so Anja Gödicke vom Eigenbetrieb. Ein historisches Karussell wird aufgebaut, Bogen- und Armbrustschießen werden angeboten. Mit ihrem Raben kommt Anastasia Wolchonov, die auch Schmuck fertigt.

Außer den allgemeinen Corona-Hygieneregeln (Abstand, Maske) gelten keine Einschränkungen, da es sich um einen sogenannten Spezialmarkt handelt. Impf- oder Testnachweise sind nicht notwendig.