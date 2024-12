Das Herzstück der neuen Linie bei Aryzta in Eisleben - ein neuer Backofen - wird per Kran in die Fertigungshalle gehievt. Wie das Unternehmen dort an alte Backtraditionen anknüpfen will.

Ein 100 Tonnen schwerer Koloss hängt in Eisleben am Kranhaken

Aryzta investiert in den Standort Eisleben. Am Donnerstag wurde ein neuer Ofen eingebaut. Das Herzstück einer neuen Fertigungslinie.

Eisleben/MZ - Eine ganze Reihe Schaulustiger hatte sich am Donnerstagmorgen vor dem Betriebsgelände der Großbäckerei Aryzta in Eisleben eingefunden, um zuzusehen, wie ein riesiger Koloss in eine der Fertigungshallen bugsiert wurde. Bei dem in Folie verpackten Ungetüm handelte es sich um einen 100 Tonnen schweren, nagelneuen Ofen. An zwei Kranhaken befestigt, schwebte der Koloss ein, um dann in der Halle auf Luftkissen bis zu seinem Standort manövriert zu werden.