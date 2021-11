Ehrung für Gründerin der Seniorentanzgruppe „Harmonie“ in Eisleben

Eisleben/MZ - Wenn es Irmgard Schröter nicht geben würde, dann gäbe es auch die Seniorentanzgruppe „Harmonie“ aus der Lutherstadt Eisleben nicht. „Wir sind ihr auch heute noch dankbar, dass sie vor 20 Jahren die Idee hatte, den Seniorentanz ins Leben zu rufen“, bedankte sich Karin Reinhardt bei der Gründerin, die zum 20-jährigen Bestehen extra von Oranienburg nach Lüttchendorf angereist war, um mit ihren ehemaligen Tänzerinnen dieses schöne Jubiläum zu feiern. Aber die 20 Seniorinnen hatten nicht nur liebe und wertschätzende Worte für Irmgard Schröter im Gepäck, sondern überraschten die einstige Gründerin und Initiatorin zusätzlich noch mit dem Blumenstrauß der Woche.

Eine Wertschätzung, die Irmgard Schröter zu Tränen rührte, denn die Gründerin verbindet mit der Seniorentanzgruppe, die sie am 13. März 2001 ins Leben rief, sehr viel Emotionen.

Zufällige Begegnung in Rom

Im Gespräch erzählte Schröter, dass sie bereits seit ihrer Kindheit gern getanzt hat, aber das die Umstände nach dem Zweiten Weltkrieg und die Flucht der Familie nach Deutschland das alles erschwerten. In den schweren Nachkriegszeiten stand dem damals jungen Mädchen nicht der Sinn nach Tanzen. Doch das änderte sich: Als die heute 83-Jährige eine junge Frau war, nahm sie Tanzunterricht und meldete sich bei der Tanzschule Triebel in Eisleben an. Viele Jahre hat sie dort Unterricht genommen und liebt es bis heute, sich zur Musik rhythmisch zu bewegen.

Nach einem langen erfüllten Arbeitsleben als Handelskauffrau in der Lutherstadt wollte sie auch im Alter weiter tanzen. Im Jahr 2000 kam dann der Zufall dazu: Bei einer Reise nach Rom lernte sie eine Frau kennen, die in Halle eine Seniorentanzgruppe gegründet hatte. „Da wurde ich hellhörig“, sagt sie lachend. Sie blieb mit dieser Frau in Kontakt, meldete sich in ihrer Tanzgruppe in Halle an und hatte einen Weg gefunden, genau solch eine Seniorentanzgruppe auch in Eisleben ins Leben zu rufen.

Würdige Nachfolge für die Tanzgruppe in Eisleben

Zuvor musste Irmgard Schröter jedoch mehrere Tanzleiterprüfungen absolvieren, denn eine solche Gruppe durfte nur jemand leiten, der im Rahmen des Bundesverbandes auch zertifizierte Tanzleiterin war.

„Wir bewundern sie noch heute für diesen Schritt und sind ihr auch nach 20 Jahren noch sehr dankbar“, sagte Helga Graneß. Die Eisleberin gehört mit zu den Gründungsmitgliedern und ist, genau wie Gerda Einax, seit der ersten Stunde dabei. Beide lieben es noch heute, neue Tänze zu lernen und sich zur Musik zu bewegen.

Im Jahr 2004 musste Irmgard Schröter ihre Tanzgruppe allerdings aufgeben, denn sie zog in die Nähe ihrer Familie nach Oranienburg. „Das war ein schwerer Schritt für mich, der mir sehr schwerfiel“, gab sie ganz ehrlich zu. Umso mehr freute sie sich, dass sie in Karin Reinhardt eine würdige Nachfolgerin gefunden hat.