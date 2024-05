Hergisdorf/dpa - Was nach einer wilden Schlammschlacht aussieht, ist in Wirklichkeit ein alter Brauch. Menschen im Ort Hergisdorf im Bundesland Sachsen-Anhalt springen jedes Jahr zu Pfingsten in ein extra vorbereitetes Schlammloch. Dreckschweinfest nennen sie das Ganze. Am Montag war es wieder so weit.

Video: Höhepunkte des traditionellen Dreckschweinfestes 2024 in Hergisdorf (Kamera, Bericht: Maik Schumann)

Sonderbar verkleidete Männer stießen sich dabei gegenseitig in den Schlamm. Oder sie sprangen einfach hinein. Diese Männer werden Dreckschweine genannt und stellen den Winter dar.

Andere Männer tragen weiße Kleidung und bunte Hüte. Sie wollen verhindern, dass die Dreckschweine im Schlammloch landen. Diese Männer stehen für den Sommer. Am Ende siegen die Sommer-Männer über die Dreckschweine - und damit der Sommer über den Winter. Mit dem Fest wird also die kalte Jahreszeit vertrieben.