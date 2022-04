Digitaler Aktivitätstisch begeistert die Senioren in der Eisleber Tagespflege

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz stellt sechs Aktivitätstische zur Verfügung. Was die sogenannten „CareTables“ können und warum die Senioren begeistert sind.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - „Da hat sich jemand wirklich etwas einfallen lassen“, lobte Helga Meinicke (84). „Das gefällt mir gut.“ Auch Marga Schmidt und Christa Wendler waren sichtlich begeistert. Die drei Seniorinnen, die im kürzlich eröffneten Haus „Wohnen und Leben“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Wolferöder Weg in Eisleben wohnen, probierten ein neues Gerät aus, das künftig den Bewohnern und den Gästen in der Tagespflege zur Verfügung stehen wird: ein digitaler Aktivitätstisch.