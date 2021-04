Diebe entwenden die Kollekte samt Kollektekasten der Rollsdorfer Kirche

Rollsdorf - Das war eine böse Überraschung am Montagmorgen: Der komplette, neue Kollektenkasten samt Inhalt und Schrauben wurde aus der Rollsdorfer Petrikirche entwendet. Erst vor drei Wochen war der alte Kollektenkasten aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen worden. Der ideelle Schaden, den die unbekannten Täter damit anrichteten, dürfte wesentlich höher sein, als die Summe, die sie eventuell im Kollektenkasten vorgefunden haben.

Carmen Lenke, sie ist die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, sagt, dass die letzten Spenden, die auf diese Weise eingesammelt wurden, für einen neuen Läufer in der Kirche verwendet wurden. So wie jede auch noch so kleine Einnahme seit Jahren immer wieder dazu verwendet wird, etwas an dem Sakralbau wieder instand zu setzen oder zu erneuern. Bis vor wenigen Jahren engagierte sich ein Förderverein für die Rollsdorfer Kirche und stellte eine ganze Menge auf die Beine, dass die über 100 Jahre alte Kirche heute so gut in Schuss ist.

Kirche in Rollsdorf kann jederzeit besucht werden

Vor allem Spenden und Mitgliedsbeiträge wurden dafür eingesetzt, diese Maßnahmen zu bezahlen. So wurde das Dach repariert und die Elektrik erneuert. Die Fenster waren über die Jahre kaputt gegangen und wurden ersetzt. Neue Lampen wurden angebracht und natürlich wurde in der Kirche auch gemalert, berichtete die Gemeindekirchenratsvorsitzende. Mittlerweile habe sich der Förderverein aber aufgelöst, so Lenke.

Übrigens kann, wer möchte, die Rollsdorfer Kirche jederzeit besuchen. „Die Petrikirche ist rund um die Uhr auf“, sagte Pfarrerin Eva Kania. Gerade jetzt in der Corona-Zeit nutzen das viele Menschen als Ort der Stille und zur inneren Einkehr oder auch an den christlichen Feiertagen, um so ganz für sich einen Gottesdienst zu feiern. Auch Radfahrer machen gern Station in Rollsdorf, weiß die Pfarrerin. „Ich werde schon immer mal angerufen oder bekomme per E-Mail oder SMS ein Dankeschön dafür, dass unsere Kirche geöffnet ist und man dort Station machen konnte“, so Kania. Allerdings hofft sie, dass nicht wieder Diebe die kleine Kirche zu ihrem Ziel erklären. Zwei Diebstähle sind genug. (mz/Beate Thomashausen)