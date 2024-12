Eisleben/MZ. - Auch wenn es zu DDR-Zeiten vielleicht nicht immer alles zu kaufen gab, was sich die Kunden wünschten – zu tun hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften gerade in der Vorweihnachtszeit mehr als genug. „Es war schon sehr stressig“, erinnert sich Maria Rauchfuß (80), die im Großen HO in der Sangerhäuser Straße in Eisleben gearbeitet hat. Das alteingesessene Kaufhaus wurde seit 1949 von der Handelsorganisation (HO) betrieben. Später wurde es in Kaufhaus „Magnet“ umbenannt, blieb für viele Eisleber aber der Große HO.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.