Waren im Wert von 100 Euro geklaut Detektiv schnappt Ladendieb: Verdächtiger muss gleich vor Gericht.

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch einen 52-Jährigen ertappt, der in einem Supermarkt in Klostermansfeld Waren im Wert von etwa 100 Euro gestohlen haben soll. Der Mann muss sich an diesem Donnerstag bereits vor Gericht verantworten.