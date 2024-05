Deshalb hat die Mansfelder Bergwerksbahn im Sommer eine Diesellok in Betrieb

Symbolfoto - Andreas Helle, Margarita Andres und Norbert Kleißl (v.l.) an der Diesellok V10C.

Benndorf/MZ. - Die Sicherheit geht vor. Aus diesem Grund haben sich die Akteure von der Mansfelder Bergwerksbahn entschieden, dass die Regelzüge auf ihrer Strecke im Juli und August ausschließlich als Personenzüge mit Diesellok unterwegs sein werden. Das sei wegen „der trockenen Sommer der letzten Jahre und der damit verbundenen hohen Waldbrandstufen eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Pressesprecher Marco Zeddel.

Diesellok V10c ist ein Oldtimer

Diese Fahrten mit der blauen Diesellok V10c stellen auch etwas Besonderes dar. „Unsere Diesellok ist ein über 60 Jahre alter Oldtimer und hat damit auch schon wieder ihren besonderen Reiz“, meint er. Jede Mitfahrt lohne sich allemal.

Zumal das Fahren im historischen Reisewagen das gleiche Erlebnis sei, egal, welche Lok den Zug letztlich bespanne. Diese Regelzüge der Mansfelder Bergwerksbahn starten jeden Samstag ab 14.45 Uhr in Benndorf.

Unter Dampf fährt die Bergwerksbahn zuvor noch am 1., 15. und am 22. Juni. Die Dampflok Nr. 11 zieht den Zug. Die Sonderfahrt am 1. Juni (Teddybär-Express zum Kindertag) ist allerdings bereits ausgebucht.

›› Reservierungen und Infos unter www.mansfelder-bergwerksbahn.de oder Telefon 034772/2 76 40 (montags bis freitags 7 bis 14 Uhr)

Weitere Themen- und Sonderfahrten geplant

Weitere Themen- und Sonderfahrten sind geplant und auf der Internetseite des Vereins näher beschrieben. Als Beispiel nennt Zeddel den Molmecker-Bierwerk-Express am 26. Oktober. Die Veranstalter versprechen eine Kombination aus historischer Zugfahrt und handwerklich gebrauten regionalen Bieren der Brauwerk Lichtloch UG. Unterwegs wird ein zum Thema passender Imbiss gereicht.

Für Eisenbahn- und Wanderfreunde bieten die Bergwerksbahner in diesem Jahr auch wieder eine Bahndammwanderung auf historischen Bahntrassen an: Am 17. August geht es 9.29 Uhr mit der Wipperliese vom Bahnhof Klostermansfeld bis nach Mansfeld.

Danach steht eine zehn Kilometer lange Wanderung auf Teilen der sogenannten „Alten Trasse“ von Mansfeld, wo die Eckardthütte bis 1927 arbeitete, vorbei an den Freieslebenschächten bis nach Hettstedt zur Station Kupferkammerhütte auf dem Programm. Der Rückweg erfolgt per Schiene auf der neuen Trasse.