Bei den sommerlichen Temperaturen am Samstag haben Tobias Voigt (links) und Ralf Leberecht ein Bad im Süßen See genommen. Die Wassertemperatur liegt aktuell bei erfrischenden 13 Grad. Die beiden Aseleber springen regelmäßig einmal pro Woche in den See, ob Sommer oder Winter.

(Foto: Kathrin Labitzke)