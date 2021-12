Defekter Pkw in Eisleben in Brand gesteckt

Eisleben/MZ - In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr Helfta zu einem Brand an den Bahnhofsring in Eisleben ausgerückt. Auf einem Parkplatz stand ein Pkw in Flammen, konnte von den neun im Einsatz befindlichen Kameraden jedoch gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen Ende November nach einer Verkehrsstraftat defekt dort abgestellt worden. „Es besteht der Verdacht, dass Unbekannte das Feuer legten“, so Polizeisprecherin Steffi Schwan. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.