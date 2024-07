„30 Jahre Ei“ unter diesem Slogan wird das Jubiläum am Samstag, 13. Juli, mit einer Open-Air-Party vor dem „Kuckucksei“ in der Eisleber Lutherstraße gefeiert.

Eisleben - „Früher hat es hier ja überall Kneipen gegeben“, sagt Gerald Rumpf. „Aber davon sind nur noch ein paar übrig geblieben.“ Mit seinem „Kuckucksei“ in der Eisleber Lutherstraße ist Rumpf mittlerweile einer der Wirte in der Stadt, die am längsten hinter dem Tresen stehen. Vor 30 Jahren, am 10. Juli 1994, hat er seine Kneipe eröffnet, damals noch am Jüdenhof. Gefeiert wird dieses Jubiläum am kommenden Samstag, 13. Juli, mit einer Open-Air-Party vor dem „Kuckucksei“.

Vater leitete HO-Gaststätte

Ab 18 Uhr werden die beiden DJs Minne und Dirk für Stimmung (mit Live-Einlagen) sorgen. Als Absperrung wird an der Einmündung von der Glockenstraße in die Lutherstraße ein Lkw der Fahrschule Lenk stehen, der zugleich als Bühne dient, so Rumpf. Für die Partygäste wird ein Pavillon aufgebaut, zur Versorgung werden ein Schankwagen und ein Bratwurstgrill bereitstehen.

Blick in den Schankraum. Das "Kuckucksei" in Eisleben feiert 2024 sein 30-jähriges Bestehen. (Foto: Gerald Rumpf)

„Ich bin in der Gastronomie großgeworden“, erzählt Rumpf (59), der in Eisleben geboren und in Hettstedt aufgewachsen ist. Sein Vater habe unter anderem den „Rammelburgblick“ geleitet, damals eine Gaststätte der staatlichen Handelsorganisation (HO). Später betrieben seine Eltern bis 1994 in Klostermansfeld „Rumpfs Raststätte“. Gerald und seine Brüder Ralf und Michael halfen in den Lokalen immer mit aus.

Beruflich schlug Gerald Rumpf aber zunächst einen anderen Weg ein und arbeitete als Metallurge für Walzwerkstechnik in Hettstedt. Nach der Wende sattelte er dann auf die Gastronomie um. Am Jüdenhof 13 – wo sich heute die Cocktailbar „Logout“ befindet – richtete er seine erste eigene Kneipe ein. In dem Haus war seit DDR-Zeiten ein An- und Verkaufsgeschäft betrieben worden. 1992 wurde das Gebäude bei einem Brand im hinteren Bereich zwischen dem Markt und dem Jüdenhof schwer beschädigt.

Originelle Ausstattung

Großen Wert hat Rumpf von Anfang an auf die originelle Ausstattung seiner Kneipe gelegt – mit viel Holz, einem Fachwerktresen mit einer Dachrinne und jeder Menge altem Hausrat. „Das habe ich mir zum Beispiel auf Flohmärkten zusammengesammelt“, sagt der Gastwirt. Das Interieur zog dann auch immer mit um, wenn das „Kuckucksei“ ein neues Domizil bekam. So ging es 1999 nach Ahlsdorf, wo Rumpf das Angebot bekommen hatte, die ehemalige „Scharfe Ecke“ zu übernehmen. „Es lief dort auch richtig gut.“

Allerdings sei er in Ahlsdorf – wie vorher schon am Jüdenhof – nur Pächter gewesen. „Ich wollte immer eigene Räume haben“, sagt Rumpf. Im Jahr 2000 habe er dann die beiden zusammenhängenden Häuser in der Lutherstraße 32/33 kaufen können. Hier hatte es bereits eine kleine Kneipe gegeben; früher wurden die Geschäftsräume unter anderem als Tante-Emma-Laden und Näherei genutzt. Das „Kuckucksei“ zog also zum zweiten Mal um. „Am 5. August 2000 habe ich hier eröffnet“, so Rumpf, der das Lokal als Einzelunternehmer betreibt. „Meine Brüder helfen gelegentlich mit.“

Ausbildung zum Kraftfahrer

Allerdings sei es über die Jahre immer schwieriger geworden, von der Gastronomie zu leben. Rumpf hat sich deshalb 2016 zum Berufskraftfahrer ausbilden lassen und arbeitet seit 2019 bei der Verkehrsgesellschaft Südharz. Statt wie früher Dienstag bis Sonntag öffnet er seine Kneipe nur noch freitags und samstags – „je nach Dienstplan“. Trotzdem sei er immer noch „mit Herzblut“ Gastronom. „So lange, wie ich gesund und munter bin und mir meine Stammgäste die Treue halten, mache ich auch noch weiter.“ Auch private Feiern sind im „Kuckucksei“, wo es ein kleines Speisenangebot mit deutscher Küche gibt, möglich.

Der Eintritt zur Open-Air-Party „30 Jahre Ei“ kostet an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkauf (zehn Euro) unter Telefon 0174/990 79 36.