Mit süßen Leckereien, Konzerten und Weihnachtsmärkten warten viele Gemeinden in Mansfeld-Südharz auch am zweiten Adventswochenende auf.

Das ist am zweiten Adventswochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Besinnliches Treiben herrscht an diesem Wochenende in vielen Kommunen des Kreises. Damit Sie keine Veranstaltung verpassen, haben wir für Sie alle Termine, die uns bekannt sind, zusammengestellt und wünschen Ihnen einen frohen zweiten Advent.

Weihnachtsmarkt in Amsdorf

Amsdorf: Der Ortschaftsrat Amsdorf lädt am 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt auf den Festplatz. Ab 15.30 Uhr wird es weihnachtliche Unterhaltung, Süßes und Herzhaftes aus dem Backofen, Waffeln, Plätzchen sowie warme und kalte Getränke geben, heißt es in einer Ankündigung. Zudem wartet eine Überraschung auf die kleinen Gäste, versprechen die Veranstalter.

Adventskonzert in Benndorf

Benndorf: Der Bürgermeister Matthias Jentsch gestaltet am Sonntag ab 17 Uhr ein Adventskonzert in der Kirche „Sankt Katharina“. Einlass ist ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adventskonzert in Erdeborn

Erdeborn: Die Kirchengemeinde und der Frauenkreis Erdeborn laden am Samstag zu einem Adventskonzert ein. In der Erdeborner Kirche wird ab 14 Uhr der Frauenchor Volkstedt mit seinem Programm die Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen und zum Mitsingen einladen, hießt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Besinnliche Stimmung in Eisleben

Eisleben: Am Samstag wird in Eisleben der diesjährige Weihnachtsmarkt eröffnet. Am ersten Tag steht dabei ab 16.15 Uhr auch ein Laternenumzug für Groß und Klein ab dem Feuerwehrgerätehaus Breiter Weg auf dem Programm. Ebenfalls am 7. Dezember findet zudem eine weihnachtliche Lesung in der Markthalle im Katharinenstift statt. In Zusammenarbeit mit den Luthermuseen wird um 18.30 Uhr Schriftsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Comic-Zeichner Christian von Aster für Unterhaltung sorgen. Der Weihnachtsmarkt hat bis zum vierten Advent, 22. Dezember, sonntags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet, heißt es in einer Ankündigung.

Zu einem Adventsnachmittag lädt die Feuerwehr Helfta am Sonntag ein. Auf dem Gelände der Feuerwehr, Hauptstraße 46, erwartet die großen und kleinen Gäste ab 15.30 Uhr natürlich auch der Weihnachtsmann. Zudem wird es ein Kinderkarussell, einen Auftritt des Tanzstudios Eisleben sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen geben, kündigt die Feuerwehr an. Für Verpflegung ist mit Glühwein und einem Imbiss gesorgt.

Konzert in Großörner

Großörner: Zu einem vorweihnachtlichen Konzert lädt die evangelische Kirchengemeinde Großörner am Freitag ein. In der Andreaskirche in Großörner wird ab 18 Uhr der Chor „Klangfarben“ auftreten. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Für das leibliche Wohl sei gesorgt, teilt die Gemeinde mit.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Mansfeld

Mansfeld: Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, öffnet das Schloss Mansfeld seine Pforten für den Weihnachtsmarkt. Neben einem vielfältigen kulinarischen Angebot warten auch ein Kinderkarussell, eine Feuershow am Samstag ab 18 Uhr sowie ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen in der Kirche am Sonntag ab 15 Uhr auf die Besucher. Der Weihnachtsmarkt wird an beiden Tagen ab 13 Uhr geöffnet haben.

Musik und Weihnachtsmarkt in Helbra

Helbra: Zu einer besinnlichen Stunde mit Musik wird am Samstag in die St.-Barbara-Kirche nach Helbra eingeladen. Beginn ist um 16 Uhr.

Außerdem findet am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Festplatz in Helbra ein Weihnachtsmarkt „Wie zu Omas Zeiten“ statt.

Adventszauber in Piskaborn

Piskaborn: In der Nikolauskirche in Piskaborn wird am zweiten Adventssonntag ab 14.30 Uhr die Vokalgruppe „InTakt“ aus Halle im Rahmen einer musikalischen Andacht auftreten. Zudem wird das „Kinderkirchenkino“ geboten. Mit Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst und Glühwein ist beim Adventszauber auch für das leibliche Wohl gesorgt, kündigt André Rotermund, Pfarrer des Pfarrbereichs Wippra, an.

„Adventsmusik im Kerzenschein“ in Sittichenbach

Sittichenbach: Zum Nikolaustag wird am Freitag zur „Adventsmusik im Kerzenschein“ in die Kirche St. Maria Himmelfahrt nach Sittichenbach geladen. Ab 18 Uhr werden der Männerchor und der Kirchenchor Osterhausen, der Flötenkreis und Gitarrenmusik auf das Fest einstimmen. Der Nikolaus wird der Kirche ebenfalls einen Besuch abstatten, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Thondorf

Thondorf: Zu einem kleinen Weihnachtsmarkt lädt der Verein „LandKiez“ am Samstag, 7. Dezember, nach Thondorf ein. Auf dem Gutshof Weitzel, Sierslebener Straße 26/27, sollen Besucher zwischen 15 und 21 Uhr bei Glühwein, Punsch und weiteren Leckereien eine gemütlichen Nachmittag verbringen können. Zudem wird Kunsthandwerk verkauft, ein Bastelstand für Kinder aufgebaut und ein Streichquartett aufspielen, kündigt der Verein an.

Adventssonntagskaffee in Wansleben

Wansleben: Mit einem Adventssonntagskaffee soll am Sonntag in Wansleben auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden. In der St. Andreas-und-Stephani-Kirche werden dazu ab 16 Uhr die Blechbläser „Buntmetall“ zum „zuhören, mitsingen oder mitsummen“ einladen, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem werden Kaffee oder Glühwein zum Aufwärmen angeboten.

Barbarafeier auf den Röhrigschacht Wettelrode

Wettelrode: Von 17 bis 20 Uhr findet bereits am Freitag, 6. Dezember, die Barbarafeier auf den Röhrigschacht Wettelrode statt. 17 Uhr startet die Seilfahrt, 18 Uhr wird mit Pfarrer Rainer Pohlmann, Pfarrer Jörg Bahrke und dem Projektchor der Kantorei Sangerhausen unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Martina Pohl der traditionelle ökumenische Gottesdienst gefeiert. Anschließend gibt es über Tage das gemütliche Beisammensein. Eine Anmeldung in der Tourist-Information unter der Telefonnummer 03464/1 94 33, im Bergbaumuseum unter 03464/58 78 16 oder per E-Mail an [email protected] ist für die Veranstaltung notwendig.

Weihnachtssingen in Wiederstedt

Wiederstedt: Zu einem Weihnachtssingen wird am Samstag, 7. Dezember, nach Wiederstedt eingeladen. In der Novalistaufkirche St. Marien wird der Männerchor Wiederstedt/Heiligenthal ab 14 Uhr gemeinsam mit den Besuchern auf die Weihnachtszeit einstimmen, heißt es in einer Ankündigung.

Weihnachtsoratorium in Andreaskirche

Eisleben: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium wird am Sonntag in der St. Andreaskirche in Eisleben erklingen. Sängerinnen und Sänger, die Kantoreien Sangerhausen und Eisleben, das Mitteldeutsche Kammerorchester und Kirchenmusikdirektorin Martina Pohl werden das Werk ab 17 Uhr aufführen. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro Alte Lutherschule, Andreaskirchplatz 11, Tel. 03475/60 22 29, per E-Mail an [email protected] oder unter www.kirche-in-eisleben.de.

„Weltenradler“ im Zuckerhut

Hettstedt: Einen Vortrag über seine Rundreise durch China hält Thomas Meixner am morgigen Freitag in Hettstedt. Im Kunstzuckerhut wird der „Weltenradler“ um 15 und um 19 Uhr in einer Dia-Show Einblicke über sein „Abenteuer Seidenstraße“, welches ihn über 13.000 Kilometer durch Südosteuropa, die Kaukasusregion und quer durch Asien bis ins „Reich der Mitte“ führte, geben, heißt es in einer Mitteilung.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel. 03476/20 16 48

Orgelkonzert in Zickeritz

Zickeritz: Das Evangelische Kirchspiel Friedeburg lädt am Freitag zu einem Orgelkonzert mit Andacht nach Zickeritz ein. In der St. Ägidiuskirche wird ab 17 Uhr Kantor Christian Balkenohl an der Orgel zu hören sein.

Geflügelschau in der Einetalhalle

Welbsleben: Der Geflügelverein Welbsleben führt am 7. und 8. Dezember seine Geflügelschau in Welbsleben durch. In der Einetalhalle können Samstag, von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 14 Uhr die 430 gemeldeten Tiere begutachtet werden. Am 7. Dezember wird um 16 Uhr zudem der Weihnachtsmann vorbeischauen, um den kleinen Besuchern einige Geschenke zu bringen. Zudem ist eine große Tombola geplant, kündigt der Verein an.

Krippen werden ausgestellt

Blumerode: An den Adventswochenenden wird in Blumerode zu einer Krippenausstellung in die Blumeröder Dorfkirche eingeladen. Diese hat samstags und sonntags jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet, heißt es in einer Mitteilung.

Freimaurer laden zu Gästeabend

Eisleben: Die Freimaurerloge „Zum aufblühenden Baum“ lädt am Freitag zu einem Gästeabend nach Eisleben ein. Im Hotel „Graf von Mansfeld“, Markt 56, wird sich ab 19 Uhr unter Leitung von Harry Katzberg alles im das Thema „Liebe und Selbstliebe“ drehen.

Rassekaninchen begutachten

Siersleben: Zu einer Kaninchenschau lädt der Kaninchenzuchtverein Siersleben an diesem Wochenende ein. Im „Haus der Vereine“ Siersleben, Lindenstraße, können am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr Kaninchen begutachtet oder gekauft sowie an einer Tombola teilgenommen werden. Für das leibliche Wohl sei an beiden Tagen gesorgt, kündigt der Verein an.