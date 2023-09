Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Container in der Nähe eines Baumarktes in Brand geraten.

Container in der Nähe eines Baumarktes in Eisleben gerät in Brand

Eisleben/MZ - In der Herner Straße in Eisleben ist am Sonntagabend ein Container in der Nähe eines Baumarktes in Brand geraten. Zeugen sahen Rauch aufsteigen und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen löschen. In dem Container waren wohl hauptsächlich Metall und Kunststoffe gelagert, heißt es aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor.