Bier zum Richtfest in Volkstedt: „Jeder krumme Nagel - 50 Liter Bier für die Feuerwehrleute“

Zweieinhalb Jahre nach Baubeginn kann in Volkstedt Richtfest gefeiert werden. Ziel ist die Fertigstellung zum Ende des Jahres.

Volkstedt/MZ - „Sie können mich beim Wort nehmen. Zur Einweihung bringe ich ein Bierfass mit“, versprach der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) den Volkstedter Feuerwehrleuten. Beim Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus hatten Staub, Ortswehrleiter Lothar Kliche und Architekt Günter Hagel aus Gonna (Stadt Sangerhausen) jeweils einen symbolischen Nagel in einen Holzbalken geschlagen.

Dachstuhl bereits geschlossen

Wobei folgende Regel gilt, so Zimmermann Chris Hofmann: „Jeder krumme Nagel - 50 Liter Bier für die Feuerwehrleute. Jeder Schlag daneben - einen Kasten Bier für uns.“ Und weil sowohl der Bürgermeister, als auch der Architekt ihre Nägel krumm einschlugen, können sich die Feuerwehrleute auf ein zünftiges Bierfest freuen.

Auch die Bauleute dürften nicht leer ausgehen: Sechs daneben gegangene Schläge zählte der Zimmermann vom Dachdeckerbetrieb Gorgas aus Sangerhausen. Er hatte zuvor in seinem Richtspruch allen Beteiligten Dank gesagt. „Das Haus soll dem Gemeinwohl dienen. Die Feuerwehr zieht bald hier ein“, so Hofmann. Dass die Nägel nicht in den Dachstuhl geschlagen wurden, wie es Tradition ist, lag daran, dass das Dach bereits geschlossen ist.

Das neue Gerätehaus in Volkstedt (Foto: Lukaschek)

Denn die verwendeten Holzbinder sind feuchtigkeitsempfindlich und mussten deshalb sofort eingebaut werden. Wegen der Lieferfristen für die Dachmaterialien hatte der Bau zuletzt monatelang geruht. Mittlerweile sind auch die Fenster eingesetzt und der Innenausbau hat begonnen. In der nächsten Woche werden laut Fachbereichsleiter Sven Kassik die Türen und die Tore für die Fahrzeughalle angeliefert, so dass die Gebäudehülle dann dicht ist.

Baukosten für Feuerwehrgerätehaus gestiegen

Bürgermeister Staub hielt noch einmal Rückschau auf das Projekt, das bereits im März 2018 mit der Beantragung von Fördermitteln begonnen hatte. Staub betonte, dass seine Amtsvorgänger Jutta Fischer (SPD) und Peter Pfützner (CDU) sich stets mit viel Herzblut für die Belange der Feuerwehr eingesetzt hätten.

Im Februar 2019 sei der Bescheid eingegangen, dass das Land 315.000 Euro Fördermittel für den Neubau in Volkstedt zur Verfügung stelle. „In Sachsen-Anhalt sind nicht sehr viele Feuerwehrgerätehäuser gefördert worden“, sagte Staub. Die Baukosten, die gegenüber den ersten Planungen deutlich gestiegen sind, liegen aktuell bei rund 1,7 Millionen Euro. Das heißt, dass die Lutherstadt Eisleben circa 1,4 Millionen Euro trägt.

Mehrere Unterbrechungen

Nach dem Baubeginn Ende 2019 gab es allerdings Probleme bei der Vergabe der Gründungsarbeiten. Ein zweites Baugrundgutachten musste erstellt werden. Fortgesetzt wurde der Bau im Oktober 2020. Wegen nicht gesicherter Finanzierung musste der Bau dann erneut bis zur Genehmigung des Haushalts im April 2021 gestoppt werden.

„Erst kein Glück und dann noch Pech“, so der Bürgermeister mit Blick auf die nächste Unterbrechung im Herbst 2021 wegen der Materialprobleme. Dazu seien während der Corona-Zeit Personalengpässe bei den Firmen gekommen. Ziel sei jetzt, den Neubau Ende dieses Jahres einzuweihen, so Staub.

Bürgermeister Staub: „Ohne Jugend hat eine Feuerwehr keine Zukunft“

Das zweigeschossige Gebäude wird 460 Quadratmeter Nutzfläche haben. Neben Mannschafts- und Sanitärräumen wird es einen Versammlungsraum und einen Raum für die Jugendfeuerwehr geben. Das Objekt wird mittels einer Luft-Wärme-Pumpe beheizt und erhält eine Notstromversorgung.

Eine Besonderheit ist, dass die Zufahrt für die Feuerwehrleute und die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge räumlich getrennt sind. Das diene der Vermeidung von Unfällen, so Staub.

Die 1910 gegründete Feuerwehr zählt aktuell 32 Einsatzkräfte, 18 Jugend- und sechs Kinderfeuerwehrleute. „Ohne Jugend hat eine Feuerwehr keine Zukunft“, sagte der Bürgermeister. Ein Generationswechsel vollzieht sich auch in der Leitung. Der langjährige Ortswehrleiter Kliche, der im September 67 Jahre alt wird, gibt sein Amt Ende August auf. Zum Nachfolger ist Renè Ruske gewählt worden. „Feuerwehrleute leisten einen Beitrag zur Daseinsvorsorge“, hob Staub hervor. „Das ist mit anderen Ehrenämtern nicht zu vergleichen.“