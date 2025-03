Ein am Freitag in Eisleben am Bahnhofsring gestohlener E-Scooter ist wieder bei seinem Besitzer.

In Eisleben wurde am Freitag ein E-Scooter gestohlen.

Eisleben/MZ - Im Laufe des Freitags wurde in Eisleben am Bahnhofsring ein gesichert abgestellter E-Scooter entwendet. Der Besitzer erstattete am Nachmittag auf dem Polizeirevier Anzeige. Wenig später sah er im Stadtgebiet von Eisleben zwei Personen mit seinem E-Scooter. Beide gaben an, das Fahrzeug am Freitag käuflich erworben zu haben. Gemeinsam begab man sich zur Polizei. Weitere Überprüfungen bestätigten, dass es sich um den gestohlenen E-Scooter handelte. Er wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Ermittlungen dauern an.