Eine wissenschaftliche Tagung in Eisleben beleuchtet erstmals den Bauernkrieg auf dem Gebiet des heutigen Landes Sachsen-Anhalt und welche Rolle Thomas Müntzer dabei spielte.

Bauernkrieg in Sachsen-Anhalt - Welche Rolle spielte Thomas Müntzer dabei?

Tagung in Eisleben

Lucas Wölbing eröffnete das Vortragsprogramm in der Eisleber Malzscheune zum Thema„Bauernkrieg zwischen Unstrut und Elbe“.

Eisleben/MZ. - Welche Rolle hat der Bauernkrieg auf dem Gebiet des heutigen Landes Sachsen-Anhalt gespielt? Erstaunlicherweise ist das ein erst wenig beleuchtetes Kapitel in der Geschichtsschreibung. „Das Thema ist in der Forschung bislang nicht wahrgenommen worden“, sagt Thomas T. Müller, Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt.